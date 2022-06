Deputado Vicentinho Júnior participa da assinatura, autorizando o início das obras de conservação e manutenção da rodovia TO-050; trecho de Porto Nacional a Silvanópolis

As obras serão executadas pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), por meio do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias. “Serão 55km de asfalto novinho! Maior infraestrutura, melhor escoamento da produção, mais emprego e principalmente uma via com dignidade para os motoristas, porque só quem passa por lá sabe exatamente do que estamos falando”, disse o parlamentar.Esse trecho da TO-050 liga a região central do Tocantins com o sul e o sudeste do Estado, além de ser a via de acesso a outras rodovias que fazem parte das rotas para os estados de Goiás e Bahia, bem como o Distrito Federal. É também uma via bastante utilizada para o transporte de grãos.