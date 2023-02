Deputado Valdemar Júnior toma posse para terceiro mandato de deputado estadual e reforça compromisso com municípios

Os 24 deputados estaduais eleitos pelo Tocantins, em outubro de 2022, tomaram posse na manhã desta quarta-feira, dia 1º, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), em sessão especial, comandada pelo deputado Léo Barbosa (Republicanos). O deputado Valdemar Júnior (Republicanos) assumiu o cargo pela terceira vez consecutiva, ocasião em que fez questão de reforçar seu compromisso em atender as reivindicações dos municípios. “Tenho procurado atuar como um deputado municipalista, atendendo as bases, buscando atender as reivindicações dos municípios, junto ao Governo do Estado, aplicando bem nossas emendas para que se tornem medidas de transformação nos municípios” assegurou.

Valdemar entende que há muito trabalho pela frente, mas ressalta sua determinação em tornar a vida do tocantinense melhor do que é hoje. “Contamos com o Governador Wanderlei Barbosa, um homem simples, humilde, pé no chão, e sabendo que sua formação política veio da base parlamentar, entendo que será um parceiro de trabalho muito forte da Assembleia e a Assembleia do Governo, para buscarmos as soluções que o Tocantins precisa para melhorar a vida do tocantinense”, reforçou.

A sessão especial de posse marcou a abertura do Ano Legislativo da 10ª Legislatura e teve a presença do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

A cerimônia começou com a composição da mesa de honra, em seguida os deputados fizeram o juramento e assinaram o termo de posse. Cada parlamentar foi à tribuna prestar o compromisso regimental. O deputado Valdemar Júnior subiu à tribuna acompanhado dos filhos Enzo e Iza. Ele homenageou a família e lembrou com saudosismo do pai Valdemar (em memória). “Sob a proteção de Nossa Senhora das Mercês e Padre Luso, por Deus, pela minha esposa Virgínia, pela minha mãe Antônia, pelos filhos Enzo, Iza e Lara, e pela primeira vez na minha breve, mas intensa carreira política, na ausência do meu querido pai professor Valdemar, e aqui eu vejo tantos pais, a exemplo de Fenelon, a exemplo do meu mestre professor político Derval de Paiva, cumprimentando todas as famílias tocantinenses, por Palmas, por Porto, pelo meu sudeste e pelo meu Tocantins, que Deus nos dê sabedoria sempre para podermos trabalhar em prol do Tocantins e dos tocantinenses, assim prometo”, juramentou.

Após a solenidade de posse, o deputado Léo Barbosa encerrou a sessão especial. Os deputados voltaram a se reunir, em sessão extraordinária, para a eleição e posse da Mesa Diretora para o primeiro e segundo biênios da 10ª Legislatura.

Para o primeiro biênio foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, por unanimidade, o deputado Amélio Cayres (Republicanos) e para o segundo biênio foi eleito presidente da Casa o deputado Léo Barbosa (Republicanos). Valdemar comentou de forma positiva o resultado das eleições da Mesa Diretora. “Resumo as duas eleições com uma palavra: maturidade. Houve consenso nas duas chapas, sem disputas, sem votos avulsos, isso demonstra que os membros estão maduros, sabendo da sua parcela de contribuição para o parlamento e para o Tocantins , fico feliz e satisfeito com a eleição das duas chapas, demonstra que essa Casa tem uma responsabilidade muito grande e essa maturidade favorece o desenvolvimento do nosso trabalho”, finalizou.