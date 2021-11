Deputado Olyntho solicita sinalização da TO-230 que dá acesso a Bandeirantes, Arapoema e Pau D’arco

Durante a sessão ordinária do dia 17, na Assembleia Legislativa do Tocantins, o deputado estadual Olyntho (PSDB) apresentou o requerimento solicitando ao governo do estado, através da Secretaria da Infraestrutura do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras – AGETO, o serviço de recuperação de sinalização da Rodovia Estadual TO-230 que liga a BR-153 aos municípios de Bandeirantes, Arapoema e Pau D’Arco do Tocantins.

“Recebemos essa demanda de moradores, trabalhadores e empresários desta importante região onde a principal atividade é o agronegócio. A sinalização na rodovia é essencial para que tenhamos um trânsito mais seguro”, ressaltou Olyntho.