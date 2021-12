Deputado Olyntho solicita informações sobre investigações, e pede esclarecimentos sobre rito do impeachment

Foi instaurada na tarde de quinta-feira, 9, a Comissão Especial que vai analisar o processo de impeachment aberto contra o governador afastado Mauro Carlesse. O deputado Olyntho, líder do bloco PSDB, PP e PTC, foi indicado membro da Comissão.

Logo na reunião de abertura, o parlamentar apresentou seis requerimentos solicitando ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Tocantins, informações acerca das denúncias referentes ao suposto crime de responsabilidade imputado ao Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse.

Na reunião, o parlamentar questionou o presidente da Comissão, deputado Elenil da Penha, sobre o rito e prazos a serem adotados no decorrer das reuniões da Comissão. Olyntho ainda perguntou se a Comissão iniciaria os trabalhos mesmo antes do governador ser notificado, ou apresentar informações preliminares.

“Essa é uma experiência nova aqui no Tocantins, e estamos aqui representando a população tocantinense, vamos buscar fazer tudo com cautela e muitos estudos, analisando e debatendo cada situação. A nossa preocupação é também, quanto ao rito do processo, para que possamos seguir todo o regulamento, estabelecido pela constituição federal e seguir os prazos estabelecidos. Temos que comparar com outros Estados e aprender para não cometermos os mesmos erros”, explica Olyntho.

Olyntho ponderou sobre o regulamento e disse que está estudando, buscando informações, comparando com outros Estados que passaram por situações similares.