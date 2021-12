Deputado Léo Barbosa vota favorável e comemora aprovação de PCCS da Polícia Penal do TO

O deputado estadual Léo Barbosa (SD) votou favorável e comemorou a aprovação do Estatuto e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Polícia Penal do Tocantins, durante a votação que aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa (Aleto).

Segundo o parlamentar, a regulamentação da carreira dos Policiais Penais é extremamente necessária, tendo em vista que o trabalho possui muitas particularidades que não eram previstas pela Lei do Quadro Geral do Estado.

“Os Policiais Penais lutam há mais de 3 anos pelo reconhecimento da categoria e o Estatuto e PCCS servirão não só para estruturar os cargos com direitos, deveres e garantias, mas também para impulsionar os profissionais na busca por mais qualificação, e consequentemente melhor serviço prestado dentro do Sistema Penitenciário tocantinense ”, defendeu Barbosa.

Léo comemorou a aprovação e disse que agora o objetivo é lutar pela regulamentação do quadro de profissionais do Sistema Socioeducativo. “Fico muito feliz em fazer parte deste momento de valorização dos nossos servidores e agora trabalharemos junto ao Poder Executivo para que os profissionais do Sistema Socioeducativo também consigam a regulamentação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)”, completou o deputado.