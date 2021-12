Deputado Léo Barbosa solicita a compra de novos computadores e notebooks para Hospitais Regionais do TO

Com o objetivo de otimizar os serviços de atendimento à saúde para a população tocantinense, o deputado estadual Léo Barbosa (SD) protocolou, na última quarta-feira (15), um requerimento na Assembleia Legislativa do Tocantins solicitando ao Governo do Estado a compra de novos computadores e notebooks para a Secretaria Estadual da Saúde e para os Hospitais Públicos Regionais.

Segundo a justificativa do pedido, “os profissionais da área necessitam de equipamentos eficientes e com bom estado de conservação para executarem com melhor desempenho os serviços de saúde oferecidos para a população tocantinense e as máquinas que estão em funcionamento nas unidades foram adquiridas há muito tempo”.

O deputado defende que a informatização dos sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, contribui para avanços na oferta de cuidado ao paciente. Essa ferramenta, se bem empregada, garante maior segurança ao paciente, facilita a compreensão e possibilita a geração de indicadores de qualidade de saúde, favorecendo um maior controle interno e externo de agenda, resolutividade e custo-efetividade”, destacou Barbosa.

Outras solicitações

Ainda durante a sessão, o parlamentar também solicitou ao Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esporte, a reforma e ampliação da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, no município de Peixe, e a reforma da Casa do Estudante, localizada em Palmas.