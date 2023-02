Deputado Júnior Geo solicita a implantação de ciclovia na TO-030 entre Taquaralto e Taquaruçu

O deputado Júnior Geo, é autor de diversos requerimentos solicitando a implantação de ciclovias em várias rodovias e trechos de administração do estado. Entre as solicitações, está a implantação de uma ciclovia na TO-030, ao longo do trecho que liga Taquaralto ao distrito de Taquaruçu.

O requerimento endereçado à Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO) visa prevenir os acidentes constantes que acontecem ao longo do trecho envolvendo ciclistas. O objetivo do parlamentar é fornecer a segurança e conforto para quem trafega nesses locais.

“Percebemos que é cada dia maior o número de ciclistas que utilizam a rodovia TO-030 para chegar ao trabalho, às escolas, para a prática do ciclismo e a falta da ciclovia oferece um grande risco de acidentes às pessoas” – destaca o Professor Júnior Geo.

Segurança

“A implantação dessa ciclovia garantirá mais segurança aos ciclistas que utilizam esse trecho e correm sérios riscos de atropelamento principalmente em razão do grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade nesta rodovia que em grande parte já nem mais possui acostamento”, destaca o parlamentar.

“Como deputado, minha função é de fiscalizar o andamento dos serviços públicos no intuito de contribuir para que sejam sempre oferecidas à população as melhores condições de locomoção e de segurança no tráfego nas rodovias estaduais” – acentua Geo.

Incentivo

De acordo com o deputado, a construção desta ciclovia é importante para aqueles que usam a bicicleta como meio de locomoção por não possuírem veículo e para incentivar o ciclismo por novos praticantes.

“A implantação da ciclovia atende a uma expectativa da população por um ambiente sustentável, seguro e com incentivo à qualidade de vida, melhorando a saúde e o convívio social” – conclui o Professor Júnior Geo.