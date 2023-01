Deputado Júnior Geo defende implantação de polo da Unitins em Paraíso e no Vale do Araguaia

Em 2022, o deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) presidiu uma audiência pública, através da Comissão de Educação, Cultura e Desporto na Casa Leis para discutir a viabilidade e as medidas necessárias para implantação de um polo universitário da Universidade do Tocantins (Unitins) no município de Paraíso.

Com a presença de políticos, empresários e representantes de universidades, Geo destacou o objetivo da audiência pública. “O objetivo desta audiência é promover a discussão e fazer os encaminhamentos necessários para que futuramente a população de Paraíso e do Vale do Araguaia sejam beneficiadas com a implantação da universidade”, disse.

Durante a audiência, Geo também destacou a importância da implantação do campus em Paraíso. “Costumo afirmar que educação não é gasto, é investimento. Os governos do Brasil, do Estado, dos municípios não podem visualizar a educação como se fosse gasto. A educação, no caso da Unitins não pode ser tratada simplesmente como um número financeiro. O investimento que será feito, traz uma economia para o desenvolvimento regional muito maior do que simplesmente o valor inicial que tende a ser investido na implantação do campus”, destacou.

Outro apontamento feito pelo parlamentar foi sobre a promessa de campanha feita pelo Governo em relação ao tema. “A implantação do campus da Unitins em Paraíso foi uma promessa de campanha por parte do Governo do Estado. Sendo promessa de campanha, é necessário que se cumpra”, afirmou o parlamentar.