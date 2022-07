Deputado Gutierres Torquato solicita operação tapa buracos na BR-242 dos quilômetros 235 até 280

O Deputado Gutierres Torquato, requereu ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a operação tapa buracos na BR-242 dos quilômetros 235 até 280, destaque para cabeceiras das pontes do Córrego Pistola e Córrego Santa Cruz, no trecho Peixe- Paranã no estado do Tocantins.

“Neste momento, existe a necessidade de se providenciar a operação tapa buracos na BR-242 dos quilômetros 235 até 280, destaque para cabeceiras das pontes do Córrego Pistola e Córrego Santa Cruz, no trecho Peixe- Paranã no estado do Tocantins”, disse o Deputado Gutierres, e completou sua fala afirmando que “é de extrema importância que este trecho tenha a devida manutenção e a recuperação, devido, a dificuldade que as inúmeras famílias vêm enfrentando, sofrendo com a precariedade da rodovia, gerando dificuldade a todos que precisam se locomover, necessitando urgentemente ter sua manutenção estabelecida. Além do que a referida rodovia é o elo que liga o município de Paranã – TO a cidade de Peixe – TO, desta forma, não podendo ficar em más condições de trafegabilidade, dificultando o desenvolvimento sócio- econômico da região”.

Conforme o texto, por tratar-se de ação de grande importância social, existe a necessidade de se providenciar esta solicitação, consequentemente gerando melhorias nas cidades, evitando possíveis imprevistos a todos que ali passam todos os dias, devido a isso contamos com irrestrito apoio à aprovação do mesmo.