Deputado Federal Antonio Andrade recebe secretário de saúde do Tocantins em Brasília

Nesta terça-feira (10/10), o deputado federal Antonio Andrade recebeu em seu gabinete em Brasília uma visita especial: o secretário de saúde do estado do Tocantins, Carlos Júnior. A reunião teve como objetivo discutir questões relacionadas à saúde pública no estado e buscar parcerias para melhorar a assistência médica e a infraestrutura hospitalar em Tocantins.

A reunião foi marcada por um clima de cooperação e compromisso mútuo em busca de soluções para os desafios enfrentados pelo sistema de saúde do estado. O deputado, que sempre se destacou por sua atuação em prol da melhoria das condições de saúde no estado, expressou seu entusiasmo em colaborar com a pasta da saúde.

O parlamentar destacou a importância de buscar recursos e investimentos para expandir a rede de saúde e garantir um atendimento de qualidade à população tocantinense. Ele enfatizou a necessidade de melhorar a infraestrutura hospitalar e a capacitação dos profissionais de saúde como passos fundamentais para esse processo.

Por sua vez, o secretário de saúde Carlos Júnior, apresentou um panorama das principais demandas e desafios enfrentados pelo sistema de saúde estadual. Ele ressaltou a importância da parceria com o deputado e a necessidade de trabalhar em conjunto para superar essas dificuldades.

Durante a reunião, foram discutidas possíveis emendas parlamentares e projetos de lei que poderiam beneficiar a saúde em Tocantins. “Fiz um compromisso em apoiar iniciativas que visem melhorar o atendimento à população e a garantir que recursos federais sejam destinados de forma eficaz para o sistema de saúde do nosso querido Tocantins”, disse Andrade.

Ao final do encontro, tanto o deputado quanto o secretário expressaram otimismo em relação às perspectivas de colaboração e à busca de soluções para os desafios da saúde em Tocantins. Eles concordaram em continuar trabalhando juntos em prol do bem-estar da população do estado e em fortalecer a parceria entre o poder legislativo e o executivo em benefício da saúde pública.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade