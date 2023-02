Deputado Federal Antonio Andrade elogia Arthur Lira por sua recondução à presidência da Câmara: “maior vitória já vista em uma eleição”

Por Romilton Pereira/Jornal Folha do Tocantins

O Deputado Federal Antonio Andrade (Republicanos), após a posse para a 57ª legislatura (2023-2027) na Câmara dos Deputados, sessão que ocorreu nesta quarta-feira, em sessão no Plenário Ulysses Guimarães, participou da sessão que reelegeu o deputado Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2023-2024.

Andrade elogiou a vitória do parlamentar no Instagram. “Em noite histórica para a democracia brasileira, Arthur Lira conquistou a maior vitória já vista em uma eleição aqui na Câmara dos Deputados. Tenho certeza que ele tem a sabedoria necessária para comandar um excelente trabalho na casa, com respeito aos demais poderes, mas valorizando o papel do Legislativo”, disse.

Lira recebeu o total de 464 votos, os deputados elegeram ainda os demais membros da Mesa Diretora: 1º e 2º vices, 1º a 4º secretários e quatro suplências. Lira foi apoiado por um único bloco parlamentar reunindo 20 partidos, incluindo duas federações. Ele obteve a maior votação absoluta de um candidato à Presidência da Câmara, considerados os registros dos últimos 50 anos.