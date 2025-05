Deputado Federal Antonio Andrade destaca importância do agronegócio na Agrotins 2025

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos-TO) marcou presença na 25ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2025), realizada no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

Durante o evento, que é considerado a maior feira do agronegócio da Região Norte do Brasil, Andrade ressaltou a relevância do setor agropecuário para o desenvolvimento econômico do Tocantins. A Agrotins 2025 tem como tema “AgroEvolução”, e celebra 25 anos de uma história de grande sucesso.

“O agronegócio é a força motriz da economia tocantinense. Eventos como a Agrotins são fundamentais para promover a inovação, fomentar negócios e fortalecer a produção rural em nosso estado,” afirmou o parlamentar.

Além de participar das atividades da feira, o parlamentar teve encontros com diversos prefeitos tocantinenses presentes no local. Durante os encontros, foram discutidas pautas municipais e estratégias para fortalecer parcerias entre o legislativo federal e as administrações locais, visando impulsionar o desenvolvimento regional.

