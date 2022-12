Deputado Eduardo Mantoan é diplomado pela Justiça Eleitoral do Tocantins

A sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos ocorreu nesta sexta-feira, 16, no auditório do TRE-TO. Acompanhado da esposa, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, o deputado estadual eleito, Eduardo Mantoan (PSDB), recebeu o diploma do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto.

“É sem dúvidas o diploma mais importante de toda a minha carreira. Em Salmos 33:12 Deus nos ensina: “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança”. Fui escolhido por Deus, e me sinto honrado por fazer parte dessa nova trajetória. Mais um cumprimento das boas promessas de Deus para minha vida, que se cumpra mais e mais, para que possamos fazer um excelente trabalho”, disse o deputado.

Além de Mantoan, outros 36 eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral do Tocantins, o que os habilita para a posse e o exercício do mandato.“ A diplomação é um momento histórico, que encerra o processo eleitoral de 2022 e chancela a decisão soberana das urnas”, declarou Helvécio de Brito.

A cerimônia foi acompanhada presencialmente por familiares dos eleitos, por membros da Corte do TRE-TO, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da OAB-TO. Toda a solenidade foi transmitida, ao vivo, pelo canal da Justiça Eleitoral no Youtube.

Eduardo Mantoan tomará posse como deputado estadual no dia primeiro de fevereiro de 2023. Ao longo de sua trajetória no Tocantins, que está prestes a completar duas décadas, Mantoan prestou assessoria jurídica para o então governador Siqueira Campos, passando pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, Senado Federal, Tribunal de Contas do Estado-TCE/TO, Procon Municipal, Secretaria de Governo de Palmas; Secretaria Municipal Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Projetos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis da Prefeitura de Palmas; Geap e Sebrae.