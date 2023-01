Deputado Antonio Andrade solicita bueiros na estrada que liga a Aldeia Indígena Macaúba a Aldeia Indígena Fontoura – na região Ilha do Bananal

O Deputado Antonio Andrade requereu ao Governo do Estado do Tocantins e a Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO, a construção de quatro bueiros na estrada vicinal que liga a Aldeia Indígena Macaúba a Aldeia Indígena Fontoura, na região Ilha do Bananal.

No texto do parlamentar é afirmado que a construção de bueiros tem o intuito de fazer a drenagem das águas de forma a evitar alagamentos, o que beneficia o tráfego e o escoamento da produção. Assim, a solicitação visa além do escoamento da água das chuvas, a conservação das estradas das Aldeias Indígenas.