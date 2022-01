Deputado Antônio Andrade solicita ao Governo a manutenção da rodovia TO-245 que liga os municípios de Rio Sono e Lizarda

Por Romilton Pereira

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, requereu ao Governador do Estado do Tocantins, em exercício, Wanderlei Barbosa, a manutenção da Rodovia TO-245, que liga os municípios de Rio Sono a Lizarda.

A rodovia estadual TO-245, que liga os municípios de Rio Sono a Lizarda, encontra-se em péssimo estado de trafegabilidade, devido ao desgaste do tempo e ao uso rotineiro. O trecho apresenta cerca de 175 quilômetros de estrada em leito natural e é a principal via de acesso ao município de Lizarda, além de ser uma importante via para zona rural dos municípios, que possuem uma grande produção agropecuária e agrícola.

O péssimo estado de conservação tem dificultado cada vez mais o deslocamento de veículos e o acesso ao município e a zona rural, além de representar constante insegurança e desconforto aos usuários. Desta forma, o requerimento do deputado Antonio Andrade afirma que foi apresentado a solicitação para garantir mais segurança na trafegabilidade dos condutores e ainda preservar as rodovias do Estado.