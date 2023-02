Deputado Antonio Andrade solicita a implantação da sinalização horizontal no trecho entre o entroncamento da BR-153 a rodovia estadual TO-239, que liga ao município de Presidente Kennedy

O Deputado Antonio Andrade, solicitou ao Governo do Estado do Tocantins e a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, a implantação da sinalização horizontal no trecho entre o entroncamento da BR-153 a rodovia estadual TO-239, que liga ao município de Presidente Kennedy.

“A referida rodovia é uma importante rota de escoamento da produção agropecuária local, no entanto a falta de sinalização de trânsito adequada, quebra-molas, vem acarretando um aumento significativo no número de acidentes. Assim, é extremamente necessário para estimular a redução da velocidade, a implantação de quebra molas e o devido sistema de sinalização”, explicou Andrade.

Diz ainda no texto do parlamentar, que a realização da sinalização do referido trecho irá garantir a infraestrutura, a segurança e a evolução da economia do Estado do Tocantins.