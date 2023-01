Deputado Antonio Andrade solicita a conclusão asfalto da rodovia estadual TO-164, no trecho que liga os municípios de Cristalândia a Dueré

O Deputado Antonio Andrade requereu ao Governo do Estado do Tocantins e a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, solicitando a conclusão do asfalto da rodovia estadual TO-164, no trecho que liga os municípios de Cristalândia a Dueré.

Na justificativa do requerimento consta que o referido trecho apresenta cerca de 87 km de estrada em leito natural e é utilizada diariamente para escoamento da produção agrícola da região, transporte escolar e de passageiros.

Argumentando, o deputado disse: “as razões expostas, entendendo a relevância deste requerimento, e agradeço a anuência dos pares, pois tenho certeza que é compromisso e desafio de todos, lutar pela melhoria e bem estar de toda população tocantinense”, pontou.

O texto diz que a finalidade é contribuir com o desenvolvimento econômico local, além de garantir comodidade e segurança aos moradores.