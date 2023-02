Deputado Antonio Andrade solicita a a implantação da sinalização horizontal na rodovia estadual TO-010, que liga os municípios de Palmas a Lajeado

Solicitação do Deputado Antonio Andrade, requer do Governo do Estado do Tocantins e a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, a implantação da sinalização horizontal na rodovia estadual TO-010, que liga os municípios de Palmas a Lajeado.

No requerimento consta que o objetivo da implantação da sinalização é que, devido a ausência de sinalizações horizontais, diminui a visibilidade do condutor, acarretando um aumento significativo no número de acidentes.

“Desse modo, para garantir a infraestrutura, a segurança e a evolução da economia do nosso Estado, solicito a implantação da sinalização no referido trecho. Ante as razões expostas, minha solicitação foi aprovada e encaminhada ao Senhor Governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o Secretário de Infraestrutura, Cidades e Habitação, Márcio Pinheiro Rodrigues”, afirma o deputado Antonio Andrade, no texto.

Lajeado é um município do estado do Tocantins, Região Norte do país. A cidade tocantinense mais próxima da capital do estado Palmas, que fica localizada a uma distância de 52 km ao sul.