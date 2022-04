Deputado Antonio Andrade ressalta união dos poderes legislativos e executivo em prol dos tocantinenses

Por Ascom Deputado Antonio Andrade

14/04/2022 – Publicado às 06h21

Na tarde desta terça-feira, 12, o Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (Republicanos), acompanhado do Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), participou do 2º Encontro da União de Vereadores do Vale do Araguaia (UVVAET), que aconteceu em Paraíso do Tocantins.

O objetivo inicial foi inaugurar uma sala na Câmara Municipal que vai servir como ponto de apoio aos Vereadores do Vale do Araguaia, após este momento os vereadores aproveitaram o encontro para apresentar suas reivindicações.

Destacaram-se os pedidos na área da Infraestrutura, Saúde e Segurança Pública, todos acolhidos pelo Governador Wanderlei Barbosa, que lembrou que já está trabalhando para atender as demandas, desde que assumiu o governo.

O Presidente da UVVAET, vereador Cleber Cavalcanti, de Caseara, destacou que a iniciativa da criação da associação aconteceu a partir de uma conversa entre ele e o Deputado Antonio Andrade, como forma de fortalecer a categoria.

Durante seu discurso, o Deputado Antonio Andrade, ressaltou que os vereadores têm um papel fundamental dentro do processo democrático, pois estão mais próximos da população e conhecem de perto a realidade de seus municípios.

“Este encontro foi muito proveitoso, pois conseguimos ouvir as demandas de todos. Esta proximidade do Legislativo Municipal, com o Estadual e o Executivo, eu só vi nesta gestão, quem sai ganhando com isso é a população, já que estamos todos unidos em busca de soluções”, disse o presidente da Aleto.

Presenças

Entre os presentes, além do Governador Wanderlei Barbosa e do Presidente da Aleto, Deputado Antonio Andrade, estavam a Senadora Kátia Abreu, o Deputado Federal, Osires Damásio, os deputados estaduais: Vanda Monteiro, Nilton Franco, Ricardo Ayres e Gutierrez, e claro, vereadores e prefeitos da região do Vale do Araguaia.