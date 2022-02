Deputado Antonio Andrade recebe permissionários de transporte público do Estado e garante apoio a demandas

Texto: Ascom | Deputado Antonio Andrade

25/02/2022 – Publicado às 00:14

Nesta quarta-feira, 23, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, recebeu em seu gabinete, permissionários do transporte público alternativo e convencional do Estado, com o objetivo de ouvir as demandas da categoria.

Segundo, Rildo Mundim Rios, vice-presidente do Sindicato de Transporte de Passageiros do Tocantins, entre as reivindicações está a busca por mais segurança para investir no setor.

“Precisamos ter mais segurança nas nossas concessões, hoje as permissões são de um ano e este prazo precisa ser ampliado, para assim podermos investir cada vez mais em frota e pessoal”, pontuou Rildo.

Stalin Bucar, presidente da ATR, também presente no encontro, explicou que ele tem buscado abrir as portas da Agência para ouvir as necessidades dos mais diversos setores, sempre com foco na melhoria da prestação do serviço ao usuário.

“Na nossa gestão adotamos a política de ouvir a todos, na busca de soluções que tragam benefícios principalmente para o usuário”, disse Stalin.

O deputado Antonio Andrade acolheu os pedidos dos permissionários e garantiu apoio na busca por mais segurança, ele lembrou a importância de fortalecer as empresas que geram empregos para centenas de pais de famílias.

“Precisamos pensar a cadeia do transporte de passageiros como um todo, buscar constantemente melhorias, atender aos usuários com segurança e garantir condições para que as empresas tocantinenses continuem gerando emprego e renda”, disse Andrade.