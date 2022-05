Deputado Antonio Andrade prestigia entrega de reforma e ampliação de colégio no município de Fátima

Ascom Deputado Antonio Andrade – Presidente da Aleto / Fotos: Joelma Cristina | Governo do Tocantins

Nesta sexta-feira, 13, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (Republicanos), participou juntamente com o Governador Wanderlei Barbosa, e o prefeito de Fátima, José Antonio Andrade, da inauguração das obras de reforma e ampliação do Colégio Estadual Conceição Brito.

A reforma contou com um investimento na ordem de R$ 6,1 milhões, recursos provenientes do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS/Banco Mundial.

O deputado destacou o valor que a escola representa para o município e a importância do Estado contar com um gestor comprometido com as áreas de educação, saúde e outros setores vitais para o desenvolvimento do Tocantins, tudo isso em parceria com a Assembleia Legislativa.

“Só é possível mudar os nossos municípios, mudar o nosso Estado, através da educação. É por meio da educação que nossas crianças e jovens terão condição de um futuro melhor”, afirmou.

Dia de Nossa Senhora de Fátima

Ao lado Governador Wanderlei Barbosa, o Deputado Antonio Andrade participou ainda da carreata de Nossa Senhora de Fátima, em comemoração ao dia da Santa e padroeira do município.

Presenças

Além do Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andradee do Governador Wanderlei Barbosa estiveram presentes os deputados Professor Júnior Geo e Nilton Franco, o prefeito de José Antônio Andrade, a primeira-dama Joilma Farias Andrade, o Secretário de Educação, Fábio Vaz, entre outras autoridades.