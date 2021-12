Deputado Antonio Andrade percorre o Sul e o Norte do Estado levando benefícios para as regiões

Fonte: Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade (PSL), percorreu o Sul e o Norte do Estado neste fim de semana.

Colégio Militar e emenda para UTI móvel

Na sexta-feira, 10, participou da formatura dos alunos do Colégio Militar Presidente Costa e Silva, em Gurupi, e seguiu para Formoso do Araguaia, onde esteve presente em um encontro com o prefeito, Heno Rodrigues (PSL), e vereadores do município. Andrade comemorou junto com as autoridades da região a liberação de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 265 mil, para aquisição de uma UTI Móvel.

“Eu fiz dois compromissos com a comunidade de Formoso do Araguaia, o primeiro foi a implantação do Colégio Militar e o outro a destinação desta emenda de R$ 265 mil, hoje venho aqui comemorar com vocês, pois ambos foram cumpridos”, destacou o Presidente.

Pavimentação asfáltica para o Bico

Já no sábado, 11, o Deputado, acompanhado do governador em exercício, Wanderlei Barbosa (Sem Partido), percorreu o Bico do Papagaio, passando pelos municípios de Tocantinópolis, Aguiarnópolis e Ananás. Nestas cidades ele participou da assinatura de Termos de Ordem de Serviço para pavimentação asfáltica.

No domingo, 12, a comitiva seguiu para cidade de Augustinópolis, onde participou do tradicional jogo de futebol dos “Perna de Pau”. No período da tarde o compromisso foi com os moradores dos municípios de Carrasco Bonito e São Bento, onde também foram assinadas Ordem de Serviços para pavimentação asfáltica.

“É muito importante esta parceria do Governo do Estado com os municípios, além de trazer melhorias para a população destas cidades vai fomentar a geração de emprego e renda por meio das frentes de serviços”, ressaltou Antonio Andrade em seu discurso.

Além do Presidente da Assembleia e do Governador em exercício, participou dos eventos o deputado Fabion Gomes (PL).