Deputado Antonio Andrade participa da abertura do 1º Seminário de Prevenção do Câncer em Cabeça e Pescoço

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (Republicanos) participou na manhã desta quarta-feira, 22, da abertura do 1º Seminário de Prevenção do Câncer em Cabeça e Pescoço. O evento que está sendo realizado no auditório da Assembleia Legislativa e terá como tema “Abordagem Multidisciplinar”.

Deputado Antonio Andrade elogiou a realização do evento, e disse saber que muitas dúvidas sobre a doença serão esclarecidas nas palestras a serem ministradas. O chefe do Legislativo autorizou a filmagem de todo seminário para que as informações sejam retransmitidas pela TV Assembleia em todas as regiões do Estado onde o sinal da emissora tem alcance.

O deputado afirmou que sob sua gestão a Aleto, com a participação de todos parlamentares, destinou 30% das emendas ao Orçamento estadual para a Saúde. Sendo que só para o Hospital de Amor de Palmas foram R$ 7 milhões.

“Bem-vindos ao Parlamento, temos imensa alegria de debater todo assunto de interesse da população nesta Casa, principalmente quando se trata da saúde das pessoas”, esclareceu Deputado Antonio Andrade.

Seminário

A iniciativa tem como objetivo informar, orientar e chamar atenção para as formas de prevenção e tratamento dos diversos tipos de tumores. A ação é promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio do Hospital Geral de Palmas (HGP).

“Neste ano, o evento abordará diversos assuntos relacionados ao Câncer de Cabeça e Pescoço, com profissionais renomados da área que atuam no Tocantins. O evento compõe as ações da campanha Julho Verde, mês de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço em nosso Estado”, palavras da médica cirurgiã do serviço de Cabeça e Pescoço do HGP, Rayla Souza.