Deputado Antonio Andrade homenageia os 36 anos de Palmas em discurso

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos-TO) prestou homenagem aos 36 anos de Palmas durante discurso realizado nesta segunda-feira, 20, no Plenário da Câmara dos Deputados. Em sua fala, o parlamentar destacou o desenvolvimento da capital tocantinense, ressaltando sua importância histórica, econômica e social.

Andrade enfatizou que Palmas se consolidou como um local onde “vidas são transformadas e sonhos são realizados”, atribuindo à cidade uma trajetória marcada por conquistas e crescimento contínuo. O deputado também destacou o papel da população palmense, que, segundo ele, é “acolhedora e produtiva”, além de valorizar a riqueza cultural da região.

Durante o pronunciamento, o parlamentar citou dados que reforçam o desempenho econômico da capital, como o Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R$ 10 bilhões e o fato de Palmas ter a maior renda per capita entre as capitais da Região Norte. Ele aproveitou para elogiar a gestão do governador Wanderlei Barbosa e do prefeito Eduardo Siqueira Campos, a quem atribuiu parte dos avanços recentes da cidade.

Com uma trajetória política marcada por quatro mandatos como deputado estadual — dois deles como presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins —, Antonio Andrade afirmou ter orgulho de ter contribuído com o desenvolvimento da capital. “E agora como deputado federal, destinei mais de R$ 10 milhões para as mais diversas áreas. Continuo trabalhando pelo presente e pelo futuro da nossa capital”, declarou.