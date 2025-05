Deputado Antonio Andrade homenageia os 120 anos da Energisa em discurso no Senado Federal

O deputado federal Antonio Andrade participou, nesta segunda-feira (27), de uma sessão especial no Senado Federal em homenagem aos 120 anos da Energisa, uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil.

Durante seu discurso, o deputado destacou a história de crescimento e compromisso da empresa, que começou em 1905, em Minas Gerais, e hoje leva energia para mais de 20 milhões de pessoas em quase todo o país.

No Tocantins, a atuação da Energisa começou logo no início da criação do Estado, em 1989, quando o grupo assumiu a antiga Celtins, a primeira empresa de energia privatizada do Brasil. Em 2014, passou a se chamar oficialmente Energisa Tocantins e, desde então, é responsável por levar energia elétrica aos 139 municípios tocantinenses.

Segundo Andrade, a empresa já investiu mais de R$ 4,3 bilhões no Tocantins e anunciou que, só em 2025, vai aplicar mais R$ 605,8 milhões em obras e melhorias. Os recursos serão usados para modernizar a rede elétrica, construir novas subestações e levar energia para cerca de 5 mil famílias que vivem em áreas rurais.

“O trabalho da Energisa tem sido essencial para o crescimento do nosso Estado. É uma empresa que ajuda a transformar vidas, levando energia e oportunidades para milhares de tocantinenses”, afirmou o deputado.

Ele também agradeceu ao diretor da empresa, Dr. Allan Kardec, pelo apoio e atenção às necessidades do Tocantins.

“Estamos celebrando mais do que os 120 anos de uma empresa. Estamos celebrando uma história de dedicação, progresso e compromisso com o futuro do nosso povo”, completou Antonio Andrade.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade