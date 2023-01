Deputado Antonio Andrade empossa Wanderlei Barbosa e Laurez Moreira

Por Ascom deputado Antonio Andrade, Presidente da Aleto

Fotos: Joelma Cristina/ Isis Oliveira

Logo no início da manhã deste domingo, primeiro dia do ano, aconteceu a Sessão Solene de posse do governador eleito, Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do vice Laurez Moreira (PDT).

Comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e deputado federal eleito, Antonio Andrade (Republicanos), a sessão contou com a presença de diversas autoridades, como chefes de poderes, deputados, senadores e secretários.

Durante seu discurso, o presidente da Casa de Leis, Toinho Andrade, como é mais conhecido por seus eleitores, ressaltou a confiança que tem na futura administração do Governo empossado e na pessoa de Wanderlei Barbosa.

“Aprendi que a democracia é o caminho mais curto para chegar a cidadania e é isso que enxergo neste homem do povo que conduz a administração do Tocantins com seriedade, humildade e competência”, disse Andrade.

Após este momento foi a vez do Governador empossado deixar sua mensagem, ele falou sobre a boa relação com a Aleto e a importância da atuação de Antonio Andrade na construção de políticas que beneficiam os tocantinenses.

“Eu sou muito grato pela boa relação que construímos, obrigado a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, obrigado a todos os tocantinenses por terem me confiado mais de 481 mil votos”, pontuou Wanderlei Barbosa.

Em seguida todos seguiram a pé para ala norte do Palácio Araguaia, onde o Governador e o Vice-governador falaram para o grande público e mais uma vez Wanderlei Barbosa reafirmou seu compromisso com o Tocantins e os tocantinenses.