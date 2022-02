Deputado Antonio Andrade é homenageado pelo Tribunal de Contas do Tocantins

Texto: Ascom deputada Antonio Andrade

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, foi homenageado na tarde desta segunda-feira, 14, com o diploma e com o colar do “Mérito Estadual José Wilson Siqueira Campos”. A entrega foi feita pelo conselheiro-corregedor Severiano Costandrade, no gabinete da Presidência da Aleto.

A indicação da outorga a Andrade foi feita por Severiano Costandrade. Segundo ele, representa a maior e a mais importante homenagem do Tribunal de Contas do Tocantins a autoridades pelos serviços prestados no processo de desenvolvimento e de consolidação do Tocantins.

“Não poderia deixar de contemplar o presidente desta Casa com esta honraria, que tem buscado a harmonia entre os Poderes e demais instituições, de forma respeitosa e conciliadora. Por essa homenagem, o Tribunal de Contas expressa o seu reconhecimento ao Legislativo, a todos os parlamentares que o compõem, por meio do seu timoneiro”, justificou Severiano.

“Sinto-me orgulhoso por ser lembrado e pelo reconhecimento conferido a mim e a esse Parlamento”, disse Antonio Andrade, acrescentando: “acredito ser resultado do que temos procurado fazer: prezar pelo bom convívio e conciliação entre os Poderes”.

Andrade disse, ainda, que a outorga é mais uma prova do que ele tem buscado em sua gestão, juntamente a todos os demais parlamentares: “o bom relacionamento tem nos dado credibilidade e deixado as portas abertas diante dos Poderes constituídos do Tocantins.

“É a prova de que estamos rompendo a barreira das funções básicas de legislar e fiscalizar para, também, contemplar a população tocantinense com oportunidades por meio da Escola do Legislativo”, disse.