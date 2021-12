Deputado Antonio Andrade é homenageadocom Título de Cidadão Colinense

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, cumpriu agenda nesta quarta-feira, 01, no município de Colinas do Tocantins, onde participou de diversas solenidades.

Corpo de Bombeiros

O primeiro compromisso foi na 2º Companhia de Corpo de Bombeiros, onde foi inaugurado um galpão construído com apoio da comunidade local e empresários. Também foi entregue uma viatura adquirida por meio de emenda parlamentar da deputada Amália Santana.

Reabertura da maternidade

Em seguida, acompanhado do governador em exercício, Wanderlei Barbosa, prestigiou a reabertura da maternidade do Hospital Municipal, a retomada dos serviços da maternidade acontece por meio de um convênio assinado com a prefeitura de Colinas e o governo do Estado.

“A reabertura da maternidade é de suma importância para comunidade de Colinas e região. Vai garantir o acesso rápido a saúde e garantir o direito de nascer, de pertencer ao seu município de origem, além disso é uma ação estratégica que vai desafogar as maternidades de Araguaína e Palmas”, destacou o presidente Antonio Andrade.

Recuperação asfáltica

Outras demandas da região também foram tratadas, como assinatura da ordem de serviço para recuperação da TO-335, trecho de 70 km entre Colinas do Tocantins e o entroncamento da TO-010. A rodovia constitui uma das principais do Estado e é de fundamental importância para o escoamento da produção

A pavimentação asfáltica do Setor Santa Rosa, demanda que já foi tema de um requerimento do deputado Antonio Andrade, também foi retomada.

Título de Cidadão

O último compromisso do dia foi na Câmara do município, onde, Antonio Andrade, recebeu o título de cidadão colinense. A homenageado foi uma iniciativa do presidente da Câmara, Leandro Coutinho Noleto.

“Estou muito honrado com este título, isso aumenta ainda mais minha responsabilidade com a cidade e a motivação para trabalhar por todos. Lembro que recentemente tivemos uma emenda paga para construção do Hospital da Paz, do Instituto Paulo Ricardo, mais uma obra voltada para melhoria da saúde dos colinenses”, finalizou Andrade.

Também foram homenageados com a honraria, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, o deputado Olyntho Neto, a deputada Vanda Monteiro e o diretor-geral da Assembleia, Junior Diamantino, entre outras autoridades.