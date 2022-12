Deputado Antonio Andrade destina recursos para Colégio Militar de Porto Nacional

Na tarde desta terça-feira, 06, representantes do Colégio Militar Custódio da Silva Pedreira, de Porto Nacional, se reuniram com o Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Toinho Andrade), do Republicanos.

Na pauta da reunião, a busca de recursos para implantação de um laboratório de informática, de equipamento para laboratório de ciência, física e química e também instrumentos para a fanfarra.

Para o diretor do Colégio, 2º Ten. QOA – Marizan Fernandes Souto, estes equipamentos vão contribuir para um desenvolvimento integral do corpo discente, além de garantir uma melhoria significativa no aprendizado de todo alunado.

Como autor da propositura que criou o Colégio Militar em Porto Nacional, Toinho Andrade, tem um carinho especial pela unidade e destinou uma emenda de R$ 200 mil para a unidade.

“Fico feliz de poder contribuir com a melhoria da qualidade do ensino da unidade escolar, sou um admirador dos resultados alcançados com a disciplina dos colégios militares. Como sempre digo: só vamos mudar o nosso Estado e nosso Brasil por meio da educação”

Os colégios militares foi uma das bandeiras defendida pelo Deputado ao longo do seu mandato como deputado estadual, ele já fez mais de 20 pedidos de criação de novas unidades pelo Estado.

Ascom dep. Antonio Andrade – Pres. da Aleto

Fotos: Joelma Cristina