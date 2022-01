Deputado Antonio Andrade destina emenda de R$ 1 milhão para Hospital de Amor do Tocantins

Fonte: Ascom Deputado Antonio Andrade

Um dos primeiros apoiadores do Hospital de Amor do Tocantins, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade, comemorou o pagamento de uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 1 milhão, à unidade de combate ao câncer de Palmas.

O repasse está na conta do Hospital de Amor desde dezembro de 2021 e vai ser usado para o término da obra. O Deputado e sua esposa, Virgínia Andrade, abraçaram o projeto da construção do hospital na capital desde o início, realizando diversas atividades voluntárias para captação de recursos.

“Sempre entendemos a importância de termos uma filial do Hospital do Câncer aqui no Tocantins, esta doença atinge milhares de pessoas no Estado que sofrem em busca de tratamento. A unidade vai desafogar o serviço público estadual e garantir um tratamento de excelência aos tocantinenses acometidos pela doença, sem que eles precisem se deslocar até Barretos”, pontuou o presidente da Casa de Leis.

Além da emenda de R$ 1 milhão, outros recursos foram destinados à unidade por meio de iniciativas do deputado e seus familiares, como uma doação de R$ 64 mil arrecadadas no Baile do Amor, evento realizado com seu apoio.

“Temos reunido pessoas, voluntários, em torno desta causa e a resposta sempre tem sido positiva, o tocantinense é solidário. Esta é uma obra de todos e para todos”, destacou Andrade.

O Hospital de Amor do Tocantins começou a realizar seus primeiros atendimentos em 2020, oferecendo inicialmente serviços de diagnóstico e de prevenção, o recebimento de emendas parlamentares vai acelerar o término da obra e permitir um tratamento completo.

Interessados em contribuir com o Hospital de Amor, por meio de doações e voluntariado, podem acessar a página da instituição para mais informações no endereço hospitaldeamor.com.br ou pelo telefone (63) 3212 9400.