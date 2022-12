Deputado Antonio Andrade destaca atuação da Assembleia na federalização de rodovias

Nesta quinta-feira,15, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e deputado federal eleito, Antonio Andrade, participou da cerimônia de federalização da TO-050, trecho de Palmas a Silvanópolis, passando por Porto Nacional, e da TO-020 de Palmas a Aparecida do Rio Negro.

A federalização da TO-050 é uma demanda antiga da população e das lideranças políticas da região e sempre teve o apoio do deputado Antonio Andrade, basta dizer que a Casa de Leis aprovou o projeto que autorizava esta seção, assim que foi dado entrada na Aleto.

“O parlamento estadual de pronto aprovou o pedido de federalização, as condições das nossas estradas é uma preocupação constante do parlamentares, a maioria dos requerimentos aprovados na Assembleia pede melhorias das nossas estradas, nossa malha viária envelheceu e agora com ajuda do Governo Federal vamos cuidar melhor dos trechos federalizados”, destacou o Presidente.

Ainda falando na atuação da Casa de Leis no que diz respeito a rodovias tocantinenses, o Deputado lembrou que recentemente foram aprovadas autorizações de empréstimos para duplicação das rodovias que ligam Palmas a Paraíso, a Lajeado, a Taquaruçu e a Porto Nacional.

Presenças

O evento contou com a participação de diversas autoridades, entre elas, o Ministro de Estado da Infraestrututa , Marcelo Sampaio, o Governador Wanderlei Barbosa, os deputados federais eleitos, Lázaro Botelho, Ricardo Ayres, Alexandre Guimarães, Vicentinho Junior e Felipe Martins, às deputadas estaduais, Amália Santana e Vanda Monteiro e os deputados estaduais, Cleiton Cardoso, Nilton Franco, Valdemar Júnior e Olyntho Neto