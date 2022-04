Deputado Antonio Andrade destaca a conquista dos novos nomeados do Sistema Socioeducativo e Polícia Penal

Por Rogério Tortola | Ascom Dep. Antonio Andrade

Fotos: Sílvio Santos

13/04/2022 – Publicado às 06h42

Na manhã desta terça-feira, 12, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (Republicanos), participou da solenidade de apresentação dos novos nomeados dos Sistemas Socioeducativo e Penal.

Ato que só foi possível graças a ampliação do número de vagas previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS) dos policiais penais, por meio de matéria aprovada na Aleto no dia 23 de março deste ano. Além dos 156 Policiais Penais foram chamados ainda 60 Agentes do Sistema Socioeducativo.

Os representantes dos recém-empossados, Eduardo Fontoura, do Socioeducativo e Caroline Batista Soalleiro, Polícia Penal, destacaram o empenho do presidente, Deputado Antonio Andrade, e demais Deputados na luta pela posse dos servidores públicos do Estado.

Deputado Antonio Andrade, lembrou em seu discurso que foram vários dias de dedicação e empenho para alcançar a tão sonhada nomeação.

“Eu sei o quanto vocês lutaram para que este dia chegasse, cumprimos nosso papel, a partir do momento que a matéria chegou na Casa, passou pelas Comissões, onde os deputados deram seus pareceres, discussões aconteceram e chegamos ao entendimento da importância de fazermos este chamamento para maior segurança do nosso Estado”, destacou o Deputado Antonio Andrade em seu discurso.

Além do Deputado Antonio Andrade e sua esposa Virgínia Andrade, estiveram presentes o Governador Wandrelei Barbosa, os deputados: Amélio Cayres, Fabion Gomes, Cleiton Cardoso, Professor Júnior Geo, Valderez Castelo Branco, Elenil da Penha, Nilton Franco, entre outras autoridades.