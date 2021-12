Deputado Antonio Andrade defende aprovação do Estatuto e PCCS da Polícia Penal do Tocantins; assista o vídeo

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

O Sindicato da Polícia Penal do Tocantins, realizaram uma visita ao gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antônio Andrade, para falar sobre as demandas da categoria, e sobre a votação do Plano de Cargo, Carreira e Subsídio da Polícia Penal. No gabinete da presidência da Aleto, na quarta-feira, 8, um dos policiais penais, explicou o motivo da visita. “Vinhemos agradecer ao presidente Antonio Andrade, pela leitura do projeto de Plano de Carreira e Subsídio da Polícia Penal, que agora segue para Comissão de Constituição e Justiça, para os pareceres e tão logo aguardamos o retorno para o Plenário, para votação, para concretização desse sonho, dessa luta da Polícia Penal no Estado do Tocantins”, enfatizou

O presidente do Legislativo Estadual, deputado Antonio Andrade, explanou a sua defensa aos direitos da categoria que atua no setor de Segurança do Tocantins. As Polícias tem “um trabalho extraordinário no nosso Estado, eu sempre os recebi no meu gabinete, abri as portas do meu gabinete, as dificuldades que eles têm, eu dividi com eles essas dificuldades. E agora é mais do que justo, hoje chegou aqui o PCCS da Polícia Penal do nosso Estado, eu pedi e foi lido, vai entrar nas Comissões, vai para Comissão de Constituição e Justiça, para ver a constitucionalidade do Projeto, e logo que sair das Comissões, vamos trazer para o plenário, para que possamos votar. Estou fazendo um compromisso, que vamos fazer da melhor forma possível”, afirmou.

Executivo Estadual

No mês de outubro, o governador Wanderlei Barbosa assinou a Medida Provisória (MP) que prorroga até outubro de 2022, o período de pagamento de indenizações instituído pela Lei Estadual n° 3.580/19, que fixou o valor de R$ 500 para Indenização por Sujeição ao Trabalho Penitenciário e Prisional (ISTPP) e para Indenização por Sujeição ao Trabalho de Atendimento Socioeducativo (Isteas).

A ISTPP abrange titulares de cargos de agente de execução penal e analista de execução penal do Sistema Penitenciário e Prisional Estadual; e a Isteas, os titulares de cargos de agente especialista socioeducativo, agente socioeducativo, motorista, técnico em enfermagem e agente de segurança socioeducativo.