Deputado Antonio Andrade assina termo de cooperação técnica entre Aleto e SSP

O termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para a emissão de carteiras da Polícia Legislativa, foi assinado pelo presidente da Casa, o deputado Antonio Andrade (Republicanos) e o secretário de Segurança Pública, Wladimir Costa Mota.

Realizado na manhã desta quarta-feira, 14, na Sala da Presidência do Poder Legislativo, o ato solene contou com a presença do corpo de policiais da Aleto, composto por 13 servidores efetivos, além do chefe da Assessoria Militar da Casa, o tenente-coronel Wellder Messias Cavalcante.

A medida está em conformidade com as normas legais vigentes, em especial com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece condições de cooperação mútua com vistas a confeccionar as carteiras de identidade funcional dos policiais legislativos em todo país.

“O compromisso do presidente Andrade com nossa causa foi fundamental para a conclusão do processo, iniciado em 2003. Nossa gratidão ao senhor, que tem sido exemplo de gestão no legislativo tocantinense, especialmente junto aos servidores”, disse o representante dos policiais legislativos da Casa, o servidor Charles Antônio Martins Rocha.

Em pronunciamento, Andrade afirmou que sua preocupação, desde que assumiu a presidência da Casa, foi estender os serviços do Poder Legislativo à sociedade e valorizar o trabalho dos servidores. “Nosso princípio é fazer o melhor, sempre dentro das normas legais, a fim de construir um Legislativo cada vez mais justo e eficiente”, concluiu.