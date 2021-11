Deputada Vanda Monteiro solicita implantação de escola militar e faculdade em Miranorte

Com o intuito de ampliar oportunidades à educação de crianças e jovens do município de Miranorte, foi sugerida pela deputada Vanda Monteiro (PSL) a implantação de um campus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), bem como mudanças no Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, de ampliação e adequação ao regime militar. Outros requerimentos da parlamentar contemplam áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura e Segurança Pública.A retomada das obras de construção da Creche Municipal de Itaguatins e de uma escola estadual no município também foi solicitada por Vanda Monteiro. A exemplo da implantação do programa de saúde bucal em escolas estaduais e municipais, por meio de convênio entre secretarias de Educação, outra sugestão da parlamentar.

A reabertura da Maternidade de Colinas e o retorno de cirurgias eletivas nos hospitais do Estado foram requeridos. Já na área de Segurança Pública, é de interesse da deputada a criação de uma Delegacia Especializada em Crimes de Racismo, Intolerância Religiosa e Xenofobia, assim como a implantação de posto policial para atender à zona rural de Palmas, na região do Distrito de Taquaruçu Grande.