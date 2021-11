Deputada Vanda Monteiro garante apoio ao Estatuto da Polícia Penal e PCCS

Atendendo a uma solicitação da categoria, a deputada estadual Vanda Monteiro (PSL) apresentou nesta terça, 9, um requeimento que solicita do Governo do Estado o envio, com urgência, do Estatuto e PCCS da Polícia Penal do Tocantins para discussão e aprovação na Assembleia.

A parlamentar defende a aprovação da pauta e está junto a categoria na conquista deste direito. “Estamos lutando juntos para que o Estatuto e o PCCS cheguem o mais rápido possível para aprovação na Assembleia. Tenho certeza de mais essa conquista”, defendeu.

Outros requerimentos



A parlamentar solicitou ainda a criação da Secretaria de Esportes estadual, com desmembramento da pasta da educação. Requereu serviços de recuperação asfáltica em trechos da TO 030, 020 e 245, além de reforço no policiamento ostensivo em Barrolândia e celebração de convenio para reabertura do hospital de miranorte e realização de cirurgias eletivas.