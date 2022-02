Deputada Dorinha conta sua história aliada ao comprometimento com os trabalhos sociais

Texto: Romilton Pereira

Jornalista / DRT-TO 757

Nos primeiros vídeos postados dia 11, no Facebook, a deputada Dorinha conta o início de sua trajetória, as várias funções e responsabilidades que exerce, conciliadas a seus trabalhos profissionais. Esbouça a perda prematura do pai, a história de sua mãe, e sua ligação com a família. Expôs o sonho de ser avó, enfatizou que prioriza em “fazer a diferença na vida das pessoas”, e colaborar com todo o Estado, “porque eu conheço cada pedacinho do Tocantins”, arrematou.

No episódio anterior, a parlamentar também exibiu um audiovisual produzido em desenho e narrado em cordel, contando sua história.

Projetos sociais envolvendo servidores



O terceiro vídeo, publicado ontem, 18, Dorinha afirma que quando Secretária, promovia vários projetos sociais e reforça seu constante comprometimento com a causa. “Sempre busquei entender como poderia mudar a vida das pessoas, essa com certeza é uma das minhas principais missões. O trabalho social nos melhora como pessoa”, assegura.

“A gente começa a se envolver com a vida das pessoas, de modo que você quer que elas tenham mais. Quando Secretária, tínhamos muitos projetos sociais envolvendo todos os servidores”, lembra Dorinha, que foi Secretária Estadual da Educação do Tocantins.

Dorinha afirma que seu trabalho social nunca foi interrompido, e que, mesmo sendo Secretária ou Deputada, sempre colaborou na área, solicitando o anonimato de suas doações. “Mesmo tendo o trabalho formal de Secretária, de Deputada, eu continuo ajudando. Não quero que saibam que eu ajudei, que eu fiz a doação. Tem lugares que ajudo mensalmente, mas eu não quero nunca misturar com a questão da política”, explica.

O trabalho social da filha

“Hoje tenho um grande orgulho, a minha filha trabalha muito em um grupo que faz um trabalho social muito importante”, conclui a deputada Dorinha.

Confira o vídeo:

