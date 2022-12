Definida relação de empreendedores da Vila Gastronômica durante Réveillon 2023

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) definiu nesta quarta-feira, 21, por sorteio, a relação de microempreendedores que irão trabalhar na Vila Gastronômica da festa do Réveillon 2023, na Praia da Graciosa, em Palmas. Ao todo, 30 ambulantes foram sorteados dentre 51 interessados que buscaram credenciamento para participarem do sorteio. Veja relação ao final do texto.

O sorteio aconteceu pela manhã na Casa do Empreendedor e definiu nomes e número dos estandes que comercializarão bebidas e comidas em geral como: hambúrgueres; cachorro quente; bolos; doces e tortas; pastéis; tapiocas e crepes; açaí, sorvete e gelados; carne na chapa; derivados de milho; caldos; massas e pizzas.

Logo após o sorteio, a pasta orientou os sorteados de que as barracas iniciarão atendimento ao público a partir das 18 horas do dia 31 de dezembro. A microempreendedora Dilvana Nascimento mora no Jardim Aureny III e irá vender tapiocas e crepes. “Vai ser uma oportunidade para trazer uma renda extra, principalmente, porque em começo de ano sempre é mais difícil”, disse.

Segundo a diretora de Indústria e Comércio da Sedem, Marilene Lima, todos os ambulantes participantes já cumpriram as exigências de documentação e de capacitação para trabalharem em eventos da Prefeitura de Palmas.

O sorteio foi antecipado de credenciamento dos ambulantes, conforme previsto no Edital de Chamamento Público nº 006/2022, publicado pela secretaria no último dia 14 de dezembro.

Lista de sorteados – Vila Gastronômica do Réveillon 2023

Bebidas

– Alarico Alves Ribeiro

– Sávio Milhomem Ferreira

– Maria Raimunda de Araújo

– Maria Uliceia Brito Silva

– Alexsandro Lopes Vieira

Caldos

– Nayanne de Araújo Lima da Costa

– Bruna Luiza Ferreira de Oliveira

– Jose Joaquim de Oliveira

Hambúrguer

– Nilva Lima dos Santos Vieira

– Katiúscia Lima dos Santos Rocha

– Betânia Celestino dos Santos Maia

Cachorro-quente

– Marcos Eduardo Vieira dos Santos

– Orlando Jardim Moraes

– Kedson Lino Rocha dos Santos

Bolos, doces e tortas

– Luciane Ribeiro Noleto

– Paloma Oliveira dos Santos

Pastéis

– Evanilde Ferreira Alves

– Creonice de Araújo Almeida

– Valdirene Ferreira Alves de Alencar

– Marly Pereira da Cruz

Tapiocas e crepes

– Francisco de Sales Gonçalves Gomes

– Dilvana Nascimento Sousa

Açaí, sorvete e gelados

– Maria dos Santos Lima Marques

Carne na chapa

– Maria do Bonfim de Araújo

– Maria Bonfim Bento de Souza

– Almir Campos Botelho

Derivados de milho

– Rosivânia Vieira Nogueira Marinho

– Sérgio Alves Ribeiro Rodrigues

Massas e pizzas

– Ana Luiza Santos Souza Fudoli

– Vivian Patrícia Serrão Maia