Defesa Civil Estadual emite alerta laranja para várias cidades do Estado

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil Estadual emitem alerta laranja nesta segunda-feira, 10, para os municípios de Lajeado, Miracema do Tocantins, Rio dos Bois, Pedro Afonso, Itapiratins e Palmeirante. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs) está acompanhando a situação no local e comunicou que o alerta é decorrente da elevação da vazão da Usina Hidrelétrica de Lajeado, que deve atingir um aumento acima do maior pico registrado até o momento, que marcou 17.155m³/s no último dia 29 de dezembro de 2021.

A Investco está realizando o monitoramento em toda a extensão do Lago e Rio Tocantins, e relata que a vazão está chegando em 22.500m³/s. A empresa comunicou que parte desta vazão a UHE Lajeado irá reter, porém a outra parte da água terá que descer, o que estima em uma vazão aproximada de 18.500 m³/s.

Esta vazão poderá gerar alagamentos, portanto, a Defesa Civil recomenda que a população que se encontra em risco iminente e ribeirinhos que estejam em áreas rurais ou próximo ao Rio Providência que desocupem a área.

Em caso de urgência ou informar qualquer ocorrência, o morador pode acionar o 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros).