Defesa Civil declara incêndio da Serra do Lajeado extinto

O incêndio florestal que castigou a Serra do Lajeado desde o último sábado, 28, foi declarado extinto na tarde desta quinta-feira, 02, pela Defesa Civil de Palmas, após identificação de que dois dos últimos três focos ativos foram completamente apagados e um, que ainda resistia, estava cercado por material não combustível, o que culminaria em sua completa extinção.

A informação veio após um sobrevôo realizado pela equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (Ciopaer) e também brigadistas do Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio), em que foram verificadas as condições para finalização do incêndio in loco.

“Nossos brigadistas debelaram dois focos e monitoram o outro que foi debelado pela falta de material combustível. Nossos esforços agora estão concentrados em convencer a população da necessidade de medidas assertivas na prevenção de queimadas, evitando o uso do fogo”, declarou o superintendente da Defesa Civil de Palmas, Bruno Grama.

A Defesa Civil é uma entidade ligada a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e membro do PrevIncêndio. Os trabalhos de combate e controle de queimadas são realizados em parceria com órgãos das esferas estadual e federal, a exemplo do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil Estadual, Brigada de Incêndios Florestais do Estado, Ciopaer, dentre outros.