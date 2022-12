Defesa Civil de Palmas alerta para risco de chuvas intensas neste fim de semana

O volume de chuvas vem se intensificando em Palmas e, neste final de semana, também não vai ser diferente. De acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal, que traz os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há o risco de chuvas intensas para cidade e região nas próximas horas. Até as 15 horas desta sexta-feira, 16, já choveu cerca de 67 mm na Capital.

Segundo o Inmet, a média de chuva prevista para o mês de dezembro é de 260 mm, mas o acumulado já está em 233,4 mm. O alerta emitido pelo órgão teve início na manhã desta sexta e segue até às 11 horas deste sábado, 17, e indica que as pancadas de chuvas podem registrar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Entre o sábado, 17, e domingo, 18, os termômetros vão variar com máxima de 32º C e mínima de 22º C. O tempo deve permanecer instável, com nuvens carregadas e presença isolada do sol em alguns momentos do dia.

Cuidados

Se estiver dentro de casa

• Não use telefone com fio;

• Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas;

• Não tocar nem usar equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou estejam ligados à rede elétrica e/ou em locais inundados ou alagados, pois há risco descarga elétrica.

Se estiver na rua

• Em caso de tempestade com raios, procure abrigo;

• Não se exponha ao temporal;

• Não se abrigue embaixo de árvores;

• Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica