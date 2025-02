Defesa Civil da Prefeitura de Palmas alerta para cuidados com semana chuvosa na Capital

O mês de fevereiro continua com clima instável na capital. O boletim da Defesa Civil da Prefeitura de Palmas prevê céu nublado, com possibilidade de garoa e pancadas de chuva nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para o período. Segundo o informativo, nesta terça-feira, 11, a previsão indica precipitação de 8,7 mm de chuva, acompanhada por ventos de até 4 km/h. As temperaturas devem variar entre 22°C e 27°C.

Na quarta-feira, 12, o dia pode começar com o céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol deve aparecer. A máxima prevista é de 29°C e a mínima de 22°C. Já na quinta-feira, 13, a previsão aponta céu nublado, com possibilidade de garoa pela manhã e à noite. Durante a tarde, o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 23°C e 29°C. A instabilidade continua até o final da semana.

A Defesa Civil alerta os moradores da Capital sobre a necessidade de adotar algumas precauções para garantir a segurança em diferentes situações.

Veja as dicas para dirigir na chuva

Verifique os pneus: Pneus desgastados aumentam o risco de aquaplanagem.

Cheque os limpadores de para-brisa: Garanta que estão funcionando corretamente e que o reservatório de água está cheio.

Evite ultrapassagens perigosas: A visibilidade reduzida e a pista molhada tornam essas manobras mais arriscadas.

Mantenha distância dos outros veículos: Isso permite uma frenagem mais segura em caso de emergência.

Evite áreas alagadas: Além de esconder buracos, a água pode danificar o motor do carro e causar pane.

Prevenção de acidentes elétricos



Evite contato com paredes úmidas que tenham instalações elétricas.

Não manuseie equipamentos elétricos com as mãos molhadas.

Em caso de tempestades, mantenha-se afastado de áreas abertas e locais expostos a descargas elétricas.

Nunca tente instalar ou remover antenas durante a chuva.

Segurança no Ambiente de Trabalho: Evite atividades ao ar livre durante tempestades.

Mantenha distância de redes elétricas e objetos metálicos expostos.

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para evitar acidentes.

Dicas Gerais



Além das recomendações citadas, a Defesa Civil municipal dá outras dicas que podem ajudar a evitar riscos em dias chuvosos:

Desconecte aparelhos eletrônicos da tomada.

Afaste-se de janelas e portas durante tempestades.

Evite árvores, postes e alambrados metálicos.

Não permaneça em campos abertos, praias ou piscinas durante tempestades.

Utilize o telefone apenas se necessário.

Prevenção de Doenças Relacionadas à Chuva

O aumento da umidade favorece a proliferação de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para evitar essas enfermidades, é essencial eliminar focos de água parada e usar repelentes.

Seguir essas orientações pode garantir mais segurança para todos nesse período chuvoso. Em caso de emergência o cidadão pode acionar a Defesa Civil através do seguinte número (63) 99242-3285