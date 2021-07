Defensoria participa de exposição e formatura de mulheres reeducandas da UPF Lajeado

Mulheres reeducandas da Unidade Prisional Feminina (UPF) de Lajeado apresentaram peças de artesanato em exposição nesta quinta-feira, 1º, no hall da Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça (Seciju), em Palmas. A programação contou com a presença da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) e marcou a formatura de 12 custodiadas no Curso Artesanato Amigurumi (bichinhos de pelúcia de crochê).

O curso é parte do Programa Novo Tempo, projeto da Seciju que busca fomentar o trabalho dentro do sistema penal tocantinense. Para a formatura, três mulheres privadas de liberdade, a monitora e duas alunas, foram levadas ao evento em Palmas, para representarem as demais na cerimônia de certificação e participarem da Mostra Laboral. Durante o Curso de Artesanato de Amigurumi foi ensinado sobre crochê, técnica japonesa do amigurumi, moldes, produção de bonecos, acessórios e outros objetos; conhecimentos voltados ao comércio e empreendedorismo, como controle de produção, armazenamento, embalagem e distribuição das peças; e inteligência emocional.

A coordenadora do Núcleo Especializado de Assistência e Defesa do Preso (Nadep), defensora pública Letícia Amorim, esteve presente no evento. Segundo ela, oferecer educação e trabalho às presas são de extrema importância para garantir efetividade no cumprimento da pena, de forma a contribuir com a ressocialização. “Entre vários direitos fundamentais de cada cidadão, a educação é um instrumento assegurado por lei no alcance de novos objetivos e perspectivas de vida”, declarou.

A defensora pública também parabenizou à gestão da Seciju pelo projeto, principalmente no período de pandemia, momento em que há restrição de acesso às unidades penais para evitar a proliferação da Covid-19. “Esse repasse de conhecimento por meio desse projeto é essencial nesse momento tão delicado, é inovador e incentiva a solidariedade entre elas também”, concluiu, ao citar que o curso terá continuidade, pois formou também a monitora para ser multiplicadora do conhecimento, ao formar a monitora para dar aulas em outras turmas.

Programa Novo Tempo

Lançado em março de 2020 pela Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça, o Programa tem a finalidade de dar acesso às pessoas privadas de liberdade, custodiadas em Unidades Penais do Estado, à educação, capacitação e profissionalização, com o objetivo de fomentar o trabalho e gerar renda, e, por conseguinte, proporcionar oportunidade para remição da pena pelo estudo, trabalho e leitura. De acordo com a Seciju, desde o início do Programa, aproximadamente 2.500 presos foram atendidos. Desses, mais de 1.200 estão em algum posto de trabalho terapêutico ou profissional.

Foto: Shara Rezende/ Seciju Foto: Shara Rezende/ Seciju Foto: Shara Rezende/ Seciju

Foto: Seciju/ Divulgação