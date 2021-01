Decreto que permite implantação do Campus da UnirG em Paraíso é assinado por Carlesse

A população do Estado do Tocantins, especialmente da região do Vale do Araguaia, já pode comemorar o credenciamento de mais uma universidade. Nesta quarta-feira, 27, o governador Mauro Carlesse assinou o Decreto nº 6.209, que credencia, pelo período de três anos, o Campus da Universidade de Gurupi (UnirG) em Paraíso do Tocantins. O decreto vem depois de vistoria e parecer positivo já publicado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

Ao assinar o documento, o governador Mauro Carlesse ressaltou a importância da promoção da formação profissional e científica de nível superior acontecer em todas as regiões do Estado. “Sempre me questionei por que a UnirG não era ampliada para outros lugares, tendo em vista seu grande potencial. Conseguir concretizar isso é um grande sonho se realizando. Trabalhamos com a máxima agilidade para que isso fosse possível, porque o Tocantins deve ser sinônimo de oportunidade. O mundo inteiro vai saber que o Tocantins forma médicos de qualidade. Obrigado a todos que se juntam a nós para tornar estas ações possíveis”, destacou.

O vice-governador Wanderlei Barbosa endossou a fala do Governador e destacou que o Tocantins está trabalhando na descentralização do que é bom e do que beneficia a população. “Brasileiros de várias regiões virão em busca dessas vagas e seremos um grande polo de conhecimento e educação”, frisou.

Agradecendo pela atuação da Gestão frente ao processo de credenciamento, o vice-reitor da Unirg, Jeann Bruno Ferreira da Silva, deu destaque aos números alcançados pela instituição ao longo de 35 anos de história e a contribuição direta ao desenvolvimento regional. “É um momento de muita gratidão. Vamos completar 36 anos oferecendo 16 cursos, com 5 mil alunos e mil funcionários, beneficiando diretamente mil famílias em Gurupi e região. Nosso maior orgulho é formar o aluno e ele permanecer para trabalhar na cidade, contribuindo com o desenvolvimento e é isto o que vai acontecer com Paraíso”, explicou.

Fazendo uso da palavra, a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, lembrou que o Tocantins tem um olhar global sobre o aluno, desde a base até o ensino superior. “A Gestão quer criar oportunidades para que o nosso aluno, não só da rede pública tenha condições de estudar aqui. Eu, como aluna egressa da UnirG, estou muito feliz e emocionada com esta realização”, contou.

Tocantins comemora

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, relatou sua alegria em ver a expansão da UnirG para outro município e lembrou que isto só foi possível com o apoio do Governo do Tocantins, que em 2018, possibilitou que o Centro Universitário fosse transformado em Universidade. “Esta instituição foi criada pelo meu pai, Jacinto Nunes, e eu sou professora lá desde 1985, então é muito emocionante e gratificante. Agradeço muito à Gestão Carlesse, que possibilitou a gente conseguir esta expansão”, frisou.

Já o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Moraes, destacou que a instalação da UnirG é um ganho não só para a Educação, mas para o Desenvolvimento Econômico e para a Saúde, pois muitos dos universitários vão acabar se estabelecendo na região. “Estamos entrando em um novo ciclo de desenvolvimento em Paraíso e região”, comemorou.

Presente no evento, o deputado federal Osires Damaso e o deputado estadual Nilton Franco, representantes da Região do Vale do Araguaia, fizeram questão de reforçar a satisfação de presenciar a concretização de ações que vão levar ainda mais oportunidades e crescimento para a região. “Estou muito grato e feliz. Isto é resultado do trabalho de uma Gestão que preza pela parceria, parceria quem tem sido cada vez mais fortalecida em Brasília”, disse o deputado Damaso. Corroborando a fala, o deputado Nilton Franco classificou a data de hoje como “histórica” e afirmou que a Gestão Mauro Carlesse está deixando um importante legado.

A cerimônia de assinatura do decreto também foi acompanhada pelo deputado federal Carlos Gaguim, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, pelos deputados estaduais Amélio Cayres e Jorge Frederico, secretários e presidentes de autarquias estaduais, vice-prefeitos, secretários e vereadores de Paraíso e Gurupi e membros da UnirG.

Vestibular 2021

Com a publicação do decreto de credenciamento no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, o próximo passo para a abertura de vagas no curso de Medicina é a aprovação do credenciamento deste curso por parte do Conselho Estadual de Educação. A reunião do CEE está agendada para o próximo mês de fevereiro.

Segundo o prefeito Celso Moraes, o prédio que vai receber a UnirG já está pronto e adequado para o curso e estão sendo avaliadas duas possibilidades para o ingresso de alunos: a realização de um vestibular presencial ou a utilização das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Conforme informações do presidente da Fundação UnirG, Thiago Pinheiro Miranda, a ideia é implantar um polo de Saúde no Campus de Paraíso e, tudo correndo dentro do programado, realizar o vestibular no mês de março para que o curso já se inicie no primeiro semestre de 2021.