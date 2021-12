Decoração de Natal de Palmas chama a atenção de palmenses e visitantes

Palmas vive em clima natalino desde a última sexta, 26, quando foi concluída a primeira etapa da decoração de Natal em alguns pontos da cidade, chamando atenção da população e dos visitantes. O tradicional túnel de luzes que cobre a Avenida Teotônio Segurado é um dos pontos que mais atraem os olhares do público que não perde a oportunidade para admirar e registrar em fotos ou vídeos o brilho e as cores de uma das épocas mais aguardadas do ano. Até sexta, 03, será entregue a segunda etapa da decoração natalina em diferentes pontos da Capital.

A estudante dos cursos de enfermagem e balé Vitória Evani, que reside em Paraíso do Tocantins e vem toda semana para Palmas, elogiou a decoração. “Faço aulas de balé aqui, e duas vezes na semana venho para Palmas. Gosto muito dessa época do ano, enquanto aguardo o ônibus fico observando às luzinhas,” lembrou Vitória, ressaltando que todo ano, ela quem faz a ornamentação de natal na sua casa.

Nos próximos dias a cidade ficará mais iluminada com a entrega da segunda etapa da decoração natalina, que contemplará as demais regiões da Capital. A novidade deste ano é a instalação de uma grande árvore de Natal na Avenida Teotônio Segurado, e a mudança do tradicional túnel de luzes no Parque Cesamar para as imediações do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Já a Casa do Papai Noel permanece no Cesamar para receber o público.

Programação

A programação do Natal Cidade Encantada segue até o dia 18 de dezembro. A Orquestra Jovem e o Coral da Guarda Metropolitana de Palmas e as crianças da rede municipal de ensino irão percorrer diversos pontos da Capital, animando o público com apresentações musicais e teatrais. Veja abaixo a programação completa:

03/12 – Sexta – Apresentações Culturais na Feira da 304 Sul

04/12 – Sábado – Apresentações Culturais na Feira do Jardim Aureny I

05/12 – Domingo – Apresentações Culturais na Feira do Bosque

09/12 – Quinta – Apresentações Culturais na Feira da 1.112 Sul

11/12 – Sábado – Apresentações Culturais na Feira da 307 Norte

12/12 – Domingo – Apresentações Culturais na Feira do Bosque

17/12 – Sexta – Apresentações Culturais na Feira da 304 Sul

18/12 – Sábado – Cantata Natal Cidade Encantada