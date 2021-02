De olho no Palácio: A mando de Kátia Abreu – prefeito Ronivon convida Josi Nunes a colocar Gurupi no ‘Consórcio do Jalapão’

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT-TO 757

Em visita a Gurupi, no Sul do Tocantins, no dia (12), o prefeito Ronivon Maciel (PSD), compreendendo que a agregação de municípios em torno do projeto da senadora Kátia Abreu (PP), possibilitará a ela maior musculatura política, para uma futura pré-candidatura ao Palácio Araguaia, ou sua disputa à reeleição no Senado Federal, a mando de Kátia, o pessedista visitou a ex-deputada federal, e atual prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), no gabinete da prefeitura.

Boa tarde, queridos. Sextou com muito trabalho por aqui. Iniciando os compromissos de hoje, recebi em nosso gabinete… Publicado por Josi Nunes em Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

É bom lembrar que Porto Nacional possui (40.342) eleitores, e o prefeito Ronivon, é aliado de ‘primeiro escalão’ da senadora Kátia Abreu, onde recebeu ‘extremo apoio’ do senador Irajá Abreu (PSD), para sua eleição em novembro de 2020. Na visita feita por Ronivon à Gurupi, uma ‘fonte’ nos garantiu que houve um convite pelo prefeito portuense para que a prefeita Josi Nunes, integrasse a cidade de Gurupi, no Consórcio intermunicipal do Jalapão. O objetivo do consórcio, segunda a senadora Kátia Abreu, “é asfalto e água. Água no sentido de poços, açudes, tanques cavados para peixe, esse é o meu foco até o final deste mandato”, esta fala foi proferida pela senadora em sua visita a Ronivon, no dia (25/01), em Porto Nacional. Mas junto com esta finalidade, as tratativas políticas podem acontecer, é claro!

Bom de acordo, o pedido da senadora feito a Ronivon, no dia de sua visita em Porto, para que fosse a Gurupi e convidasse Josi Nunes (Pros) para se aliar ao consórcio, foi feito pelo gestor, aconteceu. Além do prefeito de Porto Nacional, Josi recentemente recebeu o presidente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) no Tocantins, ex-senador Ataídes Oliveira, onde a assessoria da prefeita divulgou nas redes sociais, que as tratativas foram referentes à construção do Shopping Araguaia, que estimulará a economia no município.

Oi Gurupi! Nosso dia foi muito produtivo. No período da tarde recebi em nosso gabinete, juntamente com o Secretario de… Publicado por Josi Nunes em Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Nos bastidores não faltam burburinhos, mas garantido pela ‘fonte’, as visitas tiveram viés político. Com a terceira maior cidade nas mãos, somando (57.268) eleitores, Josi Nunes, terá pela frente, na sua gestão, aproximações políticas e, precisa ter muito equilíbrio em suas decisões, para não afetar seu chefia frente ao paço municipal e sua carreira política. No tabuleiro das figuras políticas tocantinenses, a balança da prefeita Josi, precisa ser certeira, e pesar quais forças políticas estam somando, e também agregar os benefícios que vem para Gurupi, seja por quem for, porém, sem amarras políticas.

O trabalho precisa ser intenso, e o lado político será fundamental, para que a atual prefeita galgue uma gestão histórica, como foi a do seu pai Jacinto Nunes. Gestão que pode lhe possibilitar a ser impulsionada para esfera federal, ou até ao Governo do Estado em 2022.

Como dizia Salomão Wenceslau, “É, Pois é. é isso aí!”