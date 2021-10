Custo estimado das construções autorizadas pelo município equivale a mais de R$1 bilhão por ano

Todos os anos, as construções autorizadas, ou seja, que recebem o alvará de construção, injetam o montante de mais de R$ 1 bilhão na economia palmense. Em média são mais de R$ 92 milhões mensais circulando na cidade. De janeiro até setembro de 2021, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs) emitiu 1.776 autorizações para construção. Isso corresponde a 487.275,84 metros quadrados e R$ 835.741.411,46 de custo estimado das obras autorizadas em nove meses.

O ano ainda não terminou, mas é possível perceber que o custo estimado das construções já autorizadas, se continuar com esta projeção, irá ultrapassar o do ano de 2020, que registrou R$ 1.103.729.564,94, um pouco menos do registrado em 2019, antes da pandemia, que girou R$ 1.109.076.396,96.

O valor estimado foi calculado pelos técnicos da Sedusr levando em consideração o Custo Unitário Básico de Construção (CUB) do Estado de Goiás referente ao mês de agosto de 2021, no valor médio de R$ 1.715,13 por metro quadrado, uma vez que o CUB do Estado do Tocantins está desatualizado.

O secretário Carlos Braga destaca que os serviços públicos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedusr) colaboram de forma direta e decisiva com o desenvolvimento econômico e social do município, e o indicador desse desenvolvimento é medido pelo custo estimado para edificação dos metros quadrados de construções autorizadas, e esses números só tendem a crescer.

“Nossa secretaria tem seguido orientação da prefeita Cinthia Ribeiro em dar celeridade e desburocratizar os processos, pois a gestão entende que o setor da construção civil tem amplos postos de trabalho que favorecem o desenvolvimento da cidade”, reforça o secretário

Além do setor de Análise de Projetos que está inserido o alvará de construção, que neste ano gerou 1776 autorizações e o Habite-se com 898 expedições, o relatório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano também aponta crescimento no setor de Ordenamento Urbano, com 205 análises de projeto de desmembramento de lote; 74 análises de projeto de remembramento de lote; 179 portarias de aprovação e desmembramento de lote. Também foram emitidas 2.059 Certidões de Uso e Ocupação do Solo Urbano.