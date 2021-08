Curso voltado para o enfrentamento e controle da obesidade começa nesta sexta-feira, 13

Começa nesta sexta-feira, 13, a partir das 8 horas, na Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), o curso voltado para o enfrentamento e controle da obesidade no âmbito do SUS. O objetivo é capacitar gestores municipais de saúde e profissionais da atenção básica de Palmas para o planejamento e implantação de ações com foco na prevenção de fatores de risco, diagnóstico e tratamento.

As turmas serão capacitadas na modalidade híbrida de ensino, com aulas presenciais agendadas para os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, sendo três encontros por mês para os profissionais de saúde, somando o total de 180 horas. Já para os gestores municipais, estão previstos quatro encontros presenciais nos meses de outubro e novembro, totalizando 40 horas.

Ecoa/SUS

O curso faz parte do Ecoa/SUS, projeto ligado ao curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e que conta com a participação da Fesp na organização e logística, assim como na articulação e seleção dos profissionais de saúde que irão participar da formação. Servidoras da Secretaria da Saúde de Palmas (Semus) contribuíram na parte da escrita e elaboração do projeto.

A coordenadora da Divisão de Educação Permanente em Saúde da Fesp, Quézia Cavalcante, afirmou que as tutoras da instituição também vão participar do curso para que, posteriormente, esses conhecimentos sejam multiplicados entre outros profissionais. “Nossa ideia é incluir essa formação no cronograma do Programa de Educação Permanente em Saúde de Palmas”, reforçou.

De acordo com a coordenadora do projeto Ecoa/SUS, Sônia Lopes Pinto, serão abordados temas como os cuidados ao paciente com obesidade (prevenção, diagnóstico e tratamento), conforme as especificidades de cada faixa etária. Além disso, serão discutidos aspectos sobre a implementação de ações e de políticas de alimentação e nutrição na rede municipal de saúde.