Curso ‘Boas Práticas do Parto e Vinculação da Gestante a Maternidade de Referência’ termina na sexta, 12

Termina na sexta-feira, 12, o curso ‘Boas Práticas do Parto e Vinculação da Gestante a Maternidade de Referência’. Com vistas a capacitar os profissionais da Atenção Primária de Saúde, o curso, iniciado no dia 26 de outubro, é idealizado e desenvolvido pelo Hospital Maternidade Dona Regina (HMDR) e realizado no município por meio da parceria entre a Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp) e Secretaria da Saúde (Semus). As aulas acontecem diariamente no auditório da Semus das 8 às 18 horas.

Viabilizado pelo Núcleo de Educação Permanente da Fesp, setor responsável pela qualificação dos trabalhadores do SUS, as primeiras turmas atenderam os coordenadores de Unidades de Saúde da Família (USFs); seguidos pelas turmas de médicos, enfermeiros e odontólogos; e, por fim, a turma dos agentes comunitários de saúde iniciada na terça-feira, 09, que segue até sexta, 12.

Ministrado pela fisioterapeuta do HMDR, Carolina Barrionuevo, a capacitação aborda diversos assuntos como: anatomia da mulher; posição do bebê e dos órgãos durante a gestação; trato urinário; útero, saco gestacional (placenta e bolsa amniótica); pelve e relação com o bebê e fases do trabalho de parto; direito ao acompanhante.