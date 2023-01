Criança recebe alta do HGP após três anos internada e emociona equipes

“É um momento muito importante, queria deixar minha gratidão por todos os profissionais que deram suporte a minha filha nestes anos. Estou muito feliz pela melhora dela e sei da importância de cada um deles”. A declaração emocionada é da dona de casa Eline Rodrigues, mãe da pequena Maria Heloisa, que recebeu alta, na terça-feira, 17, após ficar internada três anos e seis meses, no Hospital Geral de Palmas (HGP).

A despedida da pequena ocorreu em clima de festa e emoção. A paciente estava internada desde o nascimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, na semana passada foi transferida para a unidade de internação e agora foi para casa.

Para a enfermeira Núbia Teles, que atuou nos cuidados com a pequena, “o Trabalho na UTI pediátrica sempre foi gratificante, pelas conquistas e pelos milagres que vivenciei. A Maria Eloisa, assim como muitas outras crianças que ali passaram, é um exemplo de superação e garra. Aquela pequena iluminava meus dias com um olhar feliz, dona de um sorriso ímpar, fez e faz todos que a rodeiam refletir o quanto a vida vale a pena. A ‘Lolo’ é um ser de luz e estou imensamente feliz por ela nessa nova jornada apesar da saudade o sentimento é de gratidão a ela e a todos que durante esses anos internação lutou para que hoje ela pudesse estar indo pro seio da sua família de sangue, porque aqui no HGP ela tem uma família de coração. Eu me sinto a mãe do coração dessa princesa de lindos olhos azuis e um sorriso radiante. Te amo pra sempre Maria Heloisa”, concluiu a profissional.

Segundo a gestora da UTI pediátrica, Sana Tonisa Bartolomeu Silva, “a Maria Heloísa é portadora de uma síndrome que a condicionou dependente da ventilação mecânica. Durante toda a internação, houve complicações e, somente agora, após três anos e meio, e várias tentativas de desmame ventilatório, recebeu alta da UTI Pediátrica. Toda essa conquista se deve ao empenho de toda a equipe multiprofissional, que não mediu esforços para que esta tão sonhada data chegasse”, explicou.

O diretor geral do HGP, Leonardo Toledo afirmou que “é um orgulho para nós poder ter acolhido esta paciente no HGP. Oferecemos todo o suporte e atendimento humanizado do Sistema Único de Saúde, com dedicação da nossa equipe qualificada que fez a diferença na assistência da Maria Heloísa. O vínculo que criamos vai marcar a vida de todos nós. Um momento emocionante!”, declarou.

Revisão Textual: Aldenes Lima/Governo do Tocantins